Serie C LIVE | le ultime notizie sui gironi A | B | C

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)C, ledal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tredellaC: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati,, infortuni, squalifiche e mercato.C girone A CARRARESE – Le parole dell’esterno Calderini: «Una partita che è stata affrontata da squadra, uniti e compatti in campo perchè lo siamo anche fuori. Le vicende extra campo ci hanno toccato alla vigilia della gara ma al fischio di inizio abbiamo azzerato tutto ed è prevalsa la voglia di giocare per continuare la nostra strada in questo campionato. Lo svantaggio immeritato ci ha dato ulteriori motivazioni, abbiamo giocato e costruito tanto ed alla fine il pareggio ...