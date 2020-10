Scuola, il lockdown ha spinto l’uso degli ebook. Ma lo ‘Zaino digitale’ non decolla, tra procedure farraginose e un’app che ancora non c’è (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci voleva il Covid per convincere insegnanti, studenti e genitori a usare il libro digitale. O almeno a provarlo. Il mondo dell’editoria scolastica ha due momenti ben precisi: pre e post lockdown. Prima dell’emergenza sanitaria, secondo un’indagine dell’osservatorio Associazione italiana editori e ministero dell’Istruzione, solo il 5,3% dei libri adottati veniva attivato nella sua versione digitale, con un accesso medio di poco meno di sei volte nel corso dell’anno scolastico. Durante l’emergenza, invece, sempre a detta dell’Aie circa 2 milioni di ebook sono stati scaricati dagli studenti italiani: in pratica un ragazzo su tre ha scaricato almeno un libro di testo in digitale nel periodo di riferimento, raddoppiando il numero complessivo degli ebook scaricati durante tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci voleva il Covid per convincere insegnanti, studenti e genitori a usare il libro digitale. O almeno a provarlo. Il mondo dell’editoria scolastica ha due momenti ben precisi: pre e post. Prima dell’emergenza sanitaria, secondo un’indagine dell’osservatorio Associazione italiana editori e ministero dell’Istruzione, solo il 5,3% dei libri adottati veniva attivato nella sua versione digitale, con un accesso medio di poco meno di sei volte nel corso dell’anno scolastico. Durante l’emergenza, invece, sempre a detta dell’Aie circa 2 milioni disono stati scaricati dagli studenti italiani: in pratica un ragazzo su tre ha scaricato almeno un libro di testo in digitale nel periodo di riferimento, raddoppiando il numero complessivoscaricati durante tutto ...

