La Gazzetta dello Sport : « 7. Si conferma tra le sorprese più belle di questo Milan senza macchia. Frizza in fascia, ma sa anche accentrarsi come come sul gol. Aiuto sostanzioso e costante a ...

SkySport : MILAN-ROMA 3-3 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (2’) ? #Dzeko (14’) ? #Saelemaekers (47') ? rig. #Veretout (71') ?… - Gazzetta_it : #MilanRoma 3-3: Sei gol, errori, rigori e polemiche: la #Roma acciuffa il 3-3, niente fuga per il #Milan - MilanLiveIT : Saelemaekers continua meritare la maglia da titolare ???? Gol e buona prestazione anche in #MilanRoma - Sergio37075361 : RT @_Milanisti1899_: #premiocasciavit Primo pareggio per il #MilanRoma in campionato, ma rimaniamo primi in solitaria Chi è il casciavit… - _Milanisti1899_ : #premiocasciavit Primo pareggio per il #MilanRoma in campionato, ma rimaniamo primi in solitaria Chi è il casciav… -

Ultime Notizie dalla rete : Saelemaekers gol Saelemaekers, gol e conferme in Milan-Roma: le pagelle dei quotidiani MilanLive.it Saelemaekers, gol e conferme in Milan-Roma: le pagelle dei quotidiani

Nel 3-3 di Milan-Roma ha trovato la via del gol anche Alexis Saelemaekers, che ha realizzato il momentaneo 2-1. A inizio secondo tempo si è fatto trovare pronto in area giallorossa e ha calciato di ...

Gazzetta – Milan-Roma, pagelle: Leao decolla, Tatarusanu a vuoto

uscendo a vuoto sul gol di Dzeko e dando dimostrazione di non essere sereno tra i pali. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, ha bocciato le performance di Romagnoli, Bennacer e Krunic (5.5 per loro).

Nel 3-3 di Milan-Roma ha trovato la via del gol anche Alexis Saelemaekers, che ha realizzato il momentaneo 2-1. A inizio secondo tempo si è fatto trovare pronto in area giallorossa e ha calciato di ...