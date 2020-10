Renzi | “Chiudere i ristoranti? Fa aumentare solo i disoccupati senza far calare i contagi”

Leggi su blogo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il leader di Italia Viva Matteotorna sullo scontro interno alla maggioranza innescato dalla sua sostanziale bocciatura dell’ultimo Dpcm contenente nuove misure anti coronavirus più stringenti, come le chiusure anticipate di bar ee quelle di palestre, piscine e cinema. Chiudere inon serve secondoSui socialscrive: “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al Premier di rivedere il Dpcm”. Ma chiudere “ialle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano. Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non su emozioni passeggere è un atto di responsabilità contro la superficialità”. Dpcm, ...