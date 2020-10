Più sereni a fine mese | i consigli pratici per risparmiare in famiglia

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il benessere economico è spesso un concetto relativo. Ci sono persone con uno stipendio da capogiro che comunque arrivano alla fine del mese “in bolletta”. Questo perché banalmente non riescono a gestire in modo oculato le proprie uscite, le spese. Non riescono a risparmiare su ciò che il loro stile di vita gli richiede, insomma. In un certo senso sono “poveri con un alto potere di spesa”.