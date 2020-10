Petrolio | i barili dalla Libia tornano insieme ai lockdown E affossano i prezzi

(Di martedì 27 ottobre 2020) Laha riavviato tutti i porti e tutti i giacimenti, con l’obiettivo di spingere la produzione di greggio a un milione dial giorno entro un mese. Non è l’unica offerta extra in arrivo sul mercato, proprio mentre il Covid torna a pesare sulla domanda

La 2a ondata mette in ginocchio l’Europa, negli USA non c’è mai stata una vera flessione dei casi. E il mercato del petrolio trema come lo scorso marzo.Come investire nel medio termine sulla quotazione petrolio sfruttando le ultime tendenze. L'epoca del greggio è davvero finita?