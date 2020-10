"Ora è il momento della responsabilità, nessuno soffi sul fuoco", dice Conte (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - "Ora è il momento della responsabilità. La politica - e questo vale soprattutto per chi è al governo - deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la responsabilità delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi". Con un intervento sul Fatto Quotidiano, il premier Giuseppe Conte si spiega e scrive che "quel Dpcm" varato domenica "è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione" e "queste misure non sono in discussione", ma che "piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza, che ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - "Ora; il;. La politica - e questo vale soprattutto per chi; al governo - deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la; delle proprie azioni e nonare suldel malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi". Con un intervento sul Fatto Quotidiano, il premier Giuseppesi spiega e scrive che "quel Dpcm" varato domenica "; nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione" e "queste misure non sono in discussione", ma che "piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza, che ...

