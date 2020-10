Nella luce del Mississippi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un disco postumo può talvolta essere più forte della friabilità dell’esistenza e incentrare sull’autore una luce tanto definitiva quanto sfavillante. Questo è quanto accaduto a David Kimbrough Jr., il talentuoso figlio del quasi omonimo genitore. Lo dimostrano gli otto brani di una devastante bellezza, registrati nel backyard della sua casa ad Holly Springs, Mississippi, nell’ottobre 2017. Voce e chitarra incisi in modalità vecchia scuola con un Ampex 601 ed un microfono a nastro RCA 77DX, dove l’afroamericano raggiunge uno dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un disco postumo può talvolta essere più forte della friabilità dell’esistenza e incentrare sull’autore unatanto definitiva quanto sfavillante. Questo è quanto accaduto a David Kimbrough Jr., il talentuoso figlio del quasi omonimo genitore. Lo dimostrano gli otto brani di una devastante bellezza, registrati nel backyard della sua casa ad Holly Springs,, nell’ottobre 2017. Voce e chitarra incisi in modalità vecchia scuola con un Ampex 601 ed un microfono a nastro RCA 77DX, dove l’afroamericano raggiunge uno dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

the_boyrzn : #NewProfilePic nella luce fioca della luna, che illunina la mia finestra penso a te - _wetookach0nce : mi ero praticamente arresa al fatto che le cose non sarebbero mai andate meglio anche perché non c’era nessuno a di… - laforzanascosta : #MariettaBlau #pioniera della Fisica del #900: portò alla luce le proprietà dei #raggicosmici e delle #particelle a… - euridiceful : -Tu devi andare. -Dove? -Brand.È rimasta lassù. Attiva la base. Sola, in una galassia sconosciuta. Forse adesso… - FrancedeLis : @Rainbow_Luce Ho appena visto adesso nella descrizione del tuo profilo che sei anche Twin Peaks dipendente. Ci vedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella luce Vortici di luce per comunicazioni superveloci senza fibre ottiche

Riascolta Vortici di luce per comunicazioni superveloci senza fibre ottiche di Smart City. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Riascolta Vortici di luce per comunicazioni superveloci senza fibre ottiche di Smart City. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.