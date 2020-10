Lodi | il titolare di un bar si toglie la vita Aveva 54 anni

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dramma aaperto l’attività circa sei mesi fa. Poi, ieri mattina, intorno alle 10, è stato dato l’allarme per un commerciante di corso Roma, barista, trovato senzanel suo locale. Serranda del bar abbassata e il54enne ritrovato senza. Come riporta Il Giorno, si tratterebbe di gesto disperato. Sul posto si sono precipitati gli operatori della Croce rossa locale e dell’automedica, più i vigili del fuoco e la polizia. Nulla hanno potuto. E lentamente si sono assiepati fuori i clienti del bar diormai affezionati e affranti. È solo l’ultimo di una serie di suicidi che riguardano artigiani, commercianti, piccoli imprenditori disperati. Qualcuno ha ancora addosso il dolore e gli strascichi del lockdown ...

Il titolare di un bar di Lodi, aperto da soli sei mesi, ha deciso di suicidarsi per la disperazione dopo le restrizioni decise dal Governo.