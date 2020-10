Live Non è la d’Urso, l’ira di Barbara: Qui decido io! (Di martedì 27 ottobre 2020) Che cosa è accaduto a Live Non è la d’Urso? Chi ha fatto infuriare Barbara d’Urso tanto da bloccare la messa in onda di un servizio? Finale scoppiettante di Live Non è la d’Urso, con la conduttrice che strabuzza gli occhi e si irrita visibilmente. Tutto è accaduto durante la diretta di domenica 25 ottobre 2020, quando appare chiaro che la chiusura della trasmissione di Canale 5 avverràArticolo completo: Live Non è la d’Urso, l’ira di Barbara: Qui decido io! dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 ottobre 2020) Che cosa è accaduto aNon è la d’Urso? Chi ha fatto infuriared’Urso tanto da bloccare la messa in onda di un servizio? Finale scoppiettante diNon è la d’Urso, con la conduttrice che strabuzza gli occhi e si irrita visibilmente. Tutto è accaduto durante la diretta di domenica 25 ottobre 2020, quando appare chiaro che la chiusura della trasmissione di Canale 5 avverràArticolo completo:Non è la d’Urso, l’ira di: Quiio! dal blog SoloDonna

XFactor_Italia : .@mikasounds e la sua squadra Over sono pronti a emozionarci e stupirci! ?? Non vediamo l’ora di vederli al primo Li… - Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @luigidimaio ?? Live - Non è la d'Urso, Canale 5 ?? 21:15 ?? #noneladurso - virginactiveIT : #ActiveNews con @Corriere @LucaValotta, Presidente e DG di Virgin Active: 'Ci si allena da casa o dal parco. Trami… - namaxingna : Ho capito che stai preparando un regalo per noi jongin, che sei booked and busy per la live del 1 novembre ma potre… - Camisan__ : Io ve lo dico in 'sto (semi) lockdown non cominciate con gli impasti, con le live su Instagram, con le canzoni dal… -