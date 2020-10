Lazio, possibile focolaio Covid. In 12 della prima squadra partiti per Bruges (Di martedì 27 ottobre 2020) La Lazio deve fare i conti con un focolaio Covid all’interno del gruppo squadra. I biancocelesti sono partiti per Bruges con soli 12 giocatori (Reina, Acerbi, Fares, Hoedt, Patric, Milinkovic Savic, Marusic, Muriqi, Correa, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro). A questi si sono aggregati ben 6 primavera. Out Immobile, Luis Alberto, Luiz Felipe e Strakosha. Situazione davvero complessa per gli uomini di Inzaghi che al momento dovrebbero scendere in campo contro il Bruges. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladeve fare i conti con unall’interno del gruppo. I biancocelesti sonopercon soli 12 giocatori (Reina, Acerbi, Fares, Hoedt, Patric, Milinkovic Savic, Marusic, Muriqi, Correa, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro). A questi si sono aggregati ben 6vera. Out Immobile, Luis Alberto, Luiz Felipe e Strakosha. Situazione davvero complessa per gli uomini di Inzaghi che al momento dovrebbero scendere in campo contro il. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

