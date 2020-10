Iperione | lo strano satellite “spugna” di Saturno

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il “Signore degli Anelli”,, è ricco di satelliti particolari e bizzarri, come Pan. Nulla a che vedere però con, undel tutto insolito: ricco di ghiaccio d’acqua e caratterizzato da una bassa densità, come per la maggior parte dei satelliti del gigante gassoso, possiede un aspetto particolarmente spugnoso dovuto ai numerosi crateri che lo caratterizzano. Ma andiamo con ordine.Scoperto nel lontano 1848 dai fratelli William Cranch e George Philipps Bond, e autonomamente dall’astronomo William Lassell, il suo nome, scelto all’unanimità, fu proposto proprio da quest’ultimo e segue lo schema di John Herschel, l’astronomo che scoprì gli altri sette satelliti di, un Titano della mitologia ...