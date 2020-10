Indennizzi e rimborsi doppi per chi chiude

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il decreto ristori, secondo quanto scrive oggi Il Sole 24 Ore, varrà circa 6,8 miliardi, di cui 2 riservati al fondo perduto per le attività chiuse o danneggiate dal semilockdown entrato in vigore con il nuovo dpcm e 2,6 miliardi per la cassa integrazione destinata ai lavoratori di queste stesse attività. Il provvedimento è atteso oggi in consiglio dei ministri e in Gazzetta Ufficiale, come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A far salire i conti del decreto, un elenco di voci aggiunte nelle ultime ore: 300 milioni di aiuti per le fiere, 180 milioni per le indennità da erogare ai lavoratori dello sport e alle società sportive, 150 milioni per il credito d’imposta sugli affitti commerciali. E ancora 115 milioni per l’esenzione della seconda ondata dell’Imu in scadenza il 16 dicembre, 200 milioni per la nuova ...