Il ristorante della Camera prova ad aggirare la legge: sms per cenare dopo le 18 (Di martedì 27 ottobre 2020) La sala aveva annunciato la riapertura per stasera, dalle 19 alle 21. Ma non appena il presidente della Camera ha appreso la notizia, ne ha decretato la chiusura immediata. Tutti devono adeguarsi alle norme anti-Covid, nessuno escluso. Il ristorante della Camera prova ad aggirare le restrizioni sugli orari imposte dal nuovo Dpcm. Se tra le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) La sala aveva annunciato la riapertura per stasera, dalle 19 alle 21. Ma non appena il presidenteha appreso la notizia, ne ha decretato la chiusura immediata. Tutti devono adeguarsi alle norme anti-Covid, nessuno escluso. Iladle restrizioni sugli orari imposte dal nuovo Dpcm. Se tra le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

