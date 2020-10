Hackerati computer degli psicologi | migliaia di pazienti a rischio ricatto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Helsinki, 27 ott – I registri riservati dididi psicoterapia in Finlandia sono stati violati e alcuni di loro stanno affrontando ricatti da parte di chi, altrimenti, diffonderebbe informazioni molto riservate sul loro conto: fobie, sindromi, segreti inenarrabili e tutto ciò che si dice nel confessionale contemporaneo, ovvero nello studio. Vastaamo, 40.000in cura dagliLe autorità stanno lavorando per rintracciare tutti queiche hanno ricevuto e-mail contenenti minacce di divulgare informazioni personali a meno che lo sfortunato non paghi il ricattatore. Alcuni dei fascicoli privati riguardanti sedute di psicoterapia, intanto, sono già trapelati online. La polizia finlandese sta ...