Gli studenti danno i voti alla regione Lombardia. Ottimo solo in «dispersione scolastica» – Il video (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Gli studenti lombardi danno i voti alla regione sulla gestione della scuola alle prese con la seconda ondata di Coronavirus. Durante un presidio di protesta organizzato dall’Unione degli studenti contro l’introduzione della didattica a distanza, è apparsa una pagella molto chiara. Tante insufficienze in materie come trasporti, aule, assunzioni, fondi e device. Ma c’è un Ottimo: in dispersione scolastica. «La didattica è sempre frontale e le valutazioni sono numeriche», protestano i ragazzi, «in un momento così disastroso dobbiamo chiedere delle garanzie. La sanità va malissimo e gli ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Glilombardisulla gestione della scuola alle prese con la seconda ondata di Coronavirus. Durante un presidio di protesta organizzato dall’Unione deglicontro l’introduzione della didattica a distanza, è apparsa una pagella molto chiara. Tante insufficienze in materie come trasporti, aule, assunzioni, fondi e device. Ma c’è un: in. «La didattica è sempre frontale e le valutazioni sono numeriche», protestano i ragazzi, «in un momento così disastroso dobbiamo chiedere delle garanzie. La sanità va malissimo e gli ...

repubblica : Roma, in classe c'è la dad? e gli studenti si vedono al bar sotto la scuola (assembrati e senza mascherina) - HuffPostItalia : A Milano gli studenti danno la pagella alla Regione: 'Insufficiente su tutto' (VIDEO) - Linkiesta : Castelli dice che il Mes non ci serve e fa confusione con le «misure anticicliche», mentre Azzolina spiega che nell… - AlexRozzoni : Per ‘uscire’ un po’, ma non troppo, dalla tematica di cui si discute tanto, stavo riflettendo su quanto le persone… - laura_pi79 : RT @lauradilucia: Si muovono gli studenti: abbiamo buone prospettive. Forza ragazzi, voi siete il futuro. Dovete alzarvi e andarlo a prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Toccafondi: “Errore far tornare in didattica a distanza gli studenti delle scuole superiori” Orizzonte Scuola BRINDISI. RACCOLTA DI CIBO ORGANIZZATA DAGLI STUDENTI DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE QSI

Sotto la direttiva del Consiglio degli Studenti, la scuola ha raccolto cibo da donare alle persone in difficoltà a Brindisi. Il progetto ha visto gli studenti come protagonisti, dal momento che in ...

Didattica a distanza: le lezioni possono essere più corte. Stop dopo 50 minuti

Nell’integrazione al contratto con cui si introduce l’obbligo di svolgere lezioni al computer stabilita la flessibilità per le scuole sulle regole da adottare ...

Sotto la direttiva del Consiglio degli Studenti, la scuola ha raccolto cibo da donare alle persone in difficoltà a Brindisi. Il progetto ha visto gli studenti come protagonisti, dal momento che in ...Nell’integrazione al contratto con cui si introduce l’obbligo di svolgere lezioni al computer stabilita la flessibilità per le scuole sulle regole da adottare ...