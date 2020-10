Gasperini:” Bella reazione” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ un Gasperini sostanzialmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti nel post-partita di Atalanta-Ajax. Il tecnico ex Genoa si dimostra consapevole dell’importanza del punto colto e del momento particolare della sua squadra. “Lucidità? Non sempre facile averla” Questa l’analisi del tecnico nerazzurro: “Abbiamo sfruttato poco le opportunità che si creavano nel primo tempo. Non è facile essere lucidi a quelle velocità. Ci è mancato qualcosa, e la stessa cosa ci è successa nel finale. Abbiamo giocato una partita difficile contro una squadra molto tecnica. Averla rimontata è un grande merito. Non ci eravamo mai confrontati con questa formazione, la sfida sul campo è fondamentale per capire il nostro livello. Loro mettono in difficoltà chiunque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ unsostanzialmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti nel post-partita di Atalanta-Ajax. Il tecnico ex Genoa si dimostra consapevole dell’importanza del punto colto e del momento particolare della sua squadra. “Lucidità? Non sempre facile averla” Questa l’analisi del tecnico nerazzurro: “Abbiamo sfruttato poco le opportunità che si creavano nel primo tempo. Non è facile essere lucidi a quelle velocità. Ci è mancato qualcosa, e la stessa cosa ci è successa nel finale. Abbiamo giocato una partita difficile contro una squadra molto tecnica. Averla rimontata è un grande merito. Non ci eravamo mai confrontati con questa formazione, la sfida sul campo è fondamentale per capire il nostro livello. Loro mettono in difficoltà chiunque ...

