**Dl Ristori: Fraccaro, 'ossigeno per tornare presto a correre'** (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Il Covid sta mettendo i cittadini a dura prova, ma lo Stato c'è e insieme riusciremo a superare questo momento critico come già fatto in passato. Le nuove disposizioni restrittive sono il frutto di decisioni difficili ma necessarie per evitare conseguenze più gravi: senza tutelare la salute non si può salvaguardare l'economia. Con il dl Ristori approvato in Consiglio dei Ministri diamo alle famiglie e alle attività produttive l'ossigeno necessario per affrontare questa fase: rallentiamo ora per tornare presto a correre”. Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. “L'Italia - aggiunge - ha sofferto le conseguenze dell'emergenza sanitaria ma ha retto meglio di altri ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Il Covid sta mettendo i cittadini a dura prova, ma lo Stato c'è e insieme riusciremo a superare questo momento critico come già fatto in passato. Le nuove disposizioni restrittive sono il frutto di decisioni difficili ma necessarie per evitare conseguenze più gravi: senza tutelare la salute non si può salvaguardare l'economia. Con il dlapprovato in Consiglio dei Ministri diamo alle famiglie e alle attività produttive l'necessario per affrontare questa fase: rallentiamo ora per”. Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo. “L'Italia - aggiunge - ha sofferto le conseguenze dell'emergenza sanitaria ma ha retto meglio di altri ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Cdm approda il dl Ristori: fino al 200% per bar, ristoranti e palestre #coronavirus… - TgLa7 : #covid: Da Consiglio ministri via libera a dl ristori - Adnkronos : #Conte: 'Oggi ok a #dl ristori, subito indennizzi' - TV7Benevento : **Dl Ristori: Fraccaro, 'ossigeno per tornare presto a correre'**... - rzzz2145 : RT @valy_s: Il PdC #Conte ed il governo illustrano in #conferenzastampa l’elemosin..... ehm volevo dire, i PODEROSI AIUTI ECONOMICI contenu… -