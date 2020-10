Didattica a Distanza per Le Superiori, Toccafondi: Studenti Fragili Avranno più Difficoltà (Di martedì 27 ottobre 2020) Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, parla di Didattica a Distanza per le Superiori e si sofferma sulle difficoltà che Avranno gli Studenti più Fragili. “Alla luce dell’ultimo Dpcm, i 168mila Studenti delle scuole Superiori toscane saranno costretti a tornare a fare scuola principalmente con metodi di Didattica a Distanza. … Leggi su youreduaction (Di martedì 27 ottobre 2020) Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, parla diper lee si sofferma sulle difficoltà cheglipiù. “Alla luce dell’ultimo Dpcm, i 168miladelle scuoletoscane saranno costretti a tornare a fare scuola principalmente con metodi di. …

welikeduel : Didattica a distanza, Rodari nei Quartieri Spagnoli e scuole che resistono: a Napoli, dopo la chiusura delle scuole… - RegioneER : #SCUOLA, @RegioneER recepisce DPCM Governo: alle SUPERIORI 75% lezioni con didattica a distanza. Modalità attuazion… - Agenzia_Ansa : La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare, secondo quanto prevede il nuovo #Dpcm in vigore da domani, a… - MarcoFumetti : A casa mi sto attrezzando per la didattica a distanza di mio figlio. Mi manca solo un banco con le rotelle e sono a… - corradosinigagl : @cesaredussin @a_presbitero Questo argomento vale per qualunque attività. Anche il pub è luogo di incontro. Per non… -