Covid: Delrio, con Sure più forte impegno per occupazione (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Dieci miliardi all'Italia per il sostegno all'occupazione. La Commissione europea ha stanziato oggi la prima parte dei 27 miliardi di prestiti a condizioni vantaggiose ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Dieci miliardi all'Italia per il sostegno all'. La Commissione europea ha stanziato oggi la prima parte dei 27 miliardi di prestiti a condizioni vantaggiose ...

Coronavirus: Delrio, 'con Sure avanti perché nessun resti senza lavoro'

