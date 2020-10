Zidane: “In Germania voglio rivedere il Real del clasico. Hazard recuperato” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vigilia di Champions per il Real Madrid che dopo la vittoria del clasico di sabato, deve fare punti anche in Europa dopo il ko della prima giornata con lo Shakhtar Donetsk. Il Real Madrid sarà di scena in Germania in casa del Borussia Moenchengladbach. A commentare la gara con i teutonici, Zidane, che ha così parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo cercare fare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Il ‘Gladbach è una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare noi, come visto a Barcellona. Possiamo vincere con chiunque, quindi se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo toglierci belle soddisfazioni. E questo varrà per ogni altra gara. Non dobbiamo pensare a quanto fatto in passato, come la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vigilia di Champions per ilMadrid che dopo la vittoria deldi sabato, deve fare punti anche in Europa dopo il ko della prima giornata con lo Shakhtar Donetsk. IlMadrid sarà di scena inin casa del Borussia Moenchengladbach. A commentare la gara con i teutonici,, che ha così parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo cercare fare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Il ‘Gladbach è una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare noi, come visto a Barcellona. Possiamo vincere con chiunque, quindi se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo toglierci belle soddisfazioni. E questo varrà per ogni altra gara. Non dobbiamo pensare a quanto fatto in passato, come la ...

