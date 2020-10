Trump vs Biden, Rai2 racconta «la scelta» con due prime serate (Di lunedì 26 ottobre 2020) The Choice 2020 Rai2 lancia la propria volata alle ormai prossime elezioni presidenziali americane (che si terranno il 3 novembre prossimo). In vista dell’appuntamento di portata mondiale, il canale trasmetterà due documenti speciali in altrettante prime serate: stasera, quando il focus sarà sulla scelta tra Donald Trump e Joe Biden, e il 2 novembre, alla vigilia dell’election day. “The choice – La scelta” sarà il titolo del reportage proposto il 26 novembre alle 21.20. Presentato da Rai Documentari, in collaborazione con l’emittente pubblica americana PBS e il programma tv Frontline, il documento descriverà i profili dei due candidati alla Presidenza della prima potenza economica e militare del mondo. Il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 ottobre 2020) The Choice 2020lancia la propria volata alle ormai prossime elezioni presidenziali americane (che si terranno il 3 novembre prossimo). In vista dell’appuntamento di portata mondiale, il canale trasmetterà due documenti speciali in altrettante: stasera, quando il focus sarà sullatra Donalde Joe, e il 2 novembre, alla vigilia dell’election day. “The choice – La” sarà il titolo del reportage proposto il 26 novembre alle 21.20. Presentato da Rai Documentari, in collaborazione con l’emittente pubblica americana PBS e il programma tv Frontline, il documento descriverà i profili dei due candidati alla Presidenza della prima potenza economica e militare del mondo. Il ...

Capezzone : +++Per farsi un’idea del dibattito Trump-Biden, leggere leggere leggere @jimmomo su @atlanticomag+++ - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Verso nuove restrizioni. Pol… - RaiNews : #RaiUsa2020, online lo speciale di - dallaAallaZip : Continua la sfida tra Biden e Trump, le ultimissime su MAM-E - FraBaraghini : Mini lockdown per 30 giorni con proteste da Napoli a Milano -pre vertice con sindacati- indennizzi pronti per 350mi… -