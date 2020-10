Tennis | ATP Nur-Sultan 2020 | Stefano Travaglia esce all’esordio contro Tommy Paul

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020) A Nur-, in Kazakistan, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di, sul veloce indoor kazako oggi, lunedì 26 ottobre, nel primo turno, il numero sette del seeding, lo statunitense, ha battuto l’azzurrocon il punteggio di 7-6 (2) 6-3 in un’ora e 37 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurro parte meglio e nel terzo game non concretizza due palle break. Dall’1-2 però l’italiano infila quattro giochi consecutivi, portandosi sul 5-2 ed andando a servire due volte per la partita. Nell’ottavo giocomanca tre set point consecutivi facendosi rimontare dal 40-0, mentre nel decimo manca ancora un set point. L’americano passa a condurre sul 6-5, ...