"Sweeney Todd": un halloweek a suon di musical (Di martedì 27 ottobre 2020) Johnny Depp e l'atrice feticcio e compagna del regista Tim Burton, Helena Bonham Carter-photo credits: webSweeney Todd (Il diabolico barbiere di Fleet Street), è un musical gothic diretto nel 2007, dal maestro del genere Tim Burton. La tragica storia del barbiere di Fleet Street è interpretata dal premio Oscar Johnny Depp, l'attrice feticcio Helena Bonham Carter, Alan Rickman e Timothy Spall. Sweeney Todd è una trasposizione cinematografica dell'omonimo musical diretto da Stephen Sodheim e Hugh Wheeler. Una storia drammatica, pungente, disperata che arriva dritta al cuore di tutti noi grazie alla voce degli attori e a degli arrangiamenti unici. I due attori protagonisti nel film diretto da Tim Burton-photo credits: webSweeney Todd ha ricevuto il Premio Oscar in qualità di miglior film oltre che miglior ...

