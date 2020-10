Simona Ventura in ospedale col figlio ed è subito bufera. Travolta dagli insulti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Simona Ventura nella bufera. La nota conduttrice televisiva è finita nel vortice delle polemiche per una foto pubblicata sul social network Instagram. Dopo che suo figlio Niccolò Bettarini si è sottoposto ad un’operazione chirurgica, ha voluto immortalarsi con lui e con tutti i medici e infermieri per ringraziarli pubblicamente del lavoro svolto. Ma il suo intento positivo si è subito rivelato un boomerang, visto che alcuni utenti l’hanno attaccata duramente per ciò che hanno osservato. Nei giorni scorsi il ragazzo è stato operato ad un ginocchio all’interno dell’ospedale ‘Gaetano Pini’ e il tutto è andato per il verso giusto. Ma nell’istantanea in questione i protagonisti non indossavano in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)nella. La nota conduttrice televisiva è finita nel vortice delle polemiche per una foto pubblicata sul social network Instagram. Dopo che suoNiccolò Bettarini si è sottoposto ad un’operazione chirurgica, ha voluto immortalarsi con lui e con tutti i medici e infermieri per ringraziarli pubblicamente del lavoro svolto. Ma il suo intento positivo si èrivelato un boomerang, visto che alcuni utenti l’hanno attaccata duramente per ciò che hanno osservato. Nei giorni scorsi il ragazzo è stato operato ad un ginocchio all’interno dell’‘Gaetano Pini’ e il tutto è andato per il verso giusto. Ma nell’istantanea in questione i protagonisti non indossavano in ...

Guisanting : @poicipenso4 @iambadatpoems @EltonHolyStarr Ma ha ragione Quokka, sei più in errore di Simona Ventura con i Muse - ___vipera___ : Adesso qualcuno dell’ospedale Gaetano Primi mi deve spiegare perché Simona Ventura può farsi le foto con i medici s… - BotElenoire : ma non è che la Simona Ventura ci ha cagato dentro? - soloversacexme : RT @bubinoblog: UFFICIALE! A GENNAIO AFFARI TUOI CON CARLO CONTI E GAME OF GAMES CON SIMONA VENTURA - gianlu_79 : RT @bubinoblog: UFFICIALE! A GENNAIO AFFARI TUOI CON CARLO CONTI E GAME OF GAMES CON SIMONA VENTURA -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura e Giovanni Terzi rimandano il matrimonio Today.it La trasformazione di Stefano Bettarini

Lo ricordate agli esordi, quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco dell'ex moglie Simona Ventura? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Niccolò Bettarini ieri e ...

Simona Ventura in ospedale con la mascherina abbassata: è bufera

Simona Ventura si è mostrata con suo figlio in ospedale: peccato che nella foto nessuno indossasse la mascherina.

Lo ricordate agli esordi, quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco dell'ex moglie Simona Ventura? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Niccolò Bettarini ieri e ...Simona Ventura si è mostrata con suo figlio in ospedale: peccato che nella foto nessuno indossasse la mascherina.