Proteste a Torino contro il Dpcm: cariche della polizia e bombe carta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Michele Di Lollo Commercianti, ristoranti, sportivi, organizzazioni neofasciste e movimenti pronti a manifestare in molte città d'Italia. È alta la tensione a Torino La tensione sale in tutta Italia. Da Sud a Nord, nelle ultime ore, si è assistito a momenti di paura. L'ultimo fatto preoccupante accade a Torino. La polizia ha effettuato una carica di alleggerimento in piazza Castello, dove oltre un migliaio di manifestanti si sono radunati per protestare contro il Dpcm del governo e i provvedimenti della Regione anti-Covid. Poco prima degli scontri alcuni soggetti avevano esploso bombe carta e lanciato bottiglie e fumogeni contro la polizia che presidia l'ingresso ...

