Non più eroi ma terroristi in camice bianco: gli hanno distrutto le auto (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’episodio nell’area parcheggio dell’ospedale di Rimini non lascia alcun dubbio, secondo i sindacati è tutto organizzato per colpire chi richiama alla prudenza. auto danneggiate (Il resto del carlino)Un intervento mirato, chirurgico, è proprio il caso di dirlo, quello che è scattato presso l’ospedale di Rimini, dove circa settanta auto sono state vandalizzate. Le auto in questione, tutte appartenenti al personale sanitario operante nella struttura, sono stata colpita ognuna in maniera diversa, ma stando attenti però a non far mancare nulla dalla vettura colpita. Vetri rotti, componentistica danneggiata, strisciate, colpi alla carrozzeria. Un gesto inaspettato che le sigle sindacali in difesa dei lavoratori della struttura si sono subito affrettate a definire una ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’episodio nell’area parcheggio dell’ospedale di Rimini non lascia alcun dubbio, secondo i sindacati è tutto organizzato per colpire chi richiama alla prudenza.danneggiate (Il resto del carlino)Un intervento mirato, chirurgico, è proprio il caso di dirlo, quello che è scattato presso l’ospedale di Rimini, dove circa settantasono state vandalizzate. Lein questione, tutte appartenenti al personale sanitario operante nella struttura, sono stata colpita ognuna in maniera diversa, ma stando attenti però a non far mancare nulla dalla vettura colpita. Vetri rotti, componentistica danneggiata, strisciate, colpi alla carrozzeria. Un gesto inaspettato che le sigle sindacali in difesa dei lavoratori della struttura si sono subito affrettate a definire una ...

