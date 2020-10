Milan | Donnarumma e Hauge positivi al Covid

(Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Gianluigie Jens Petteral coronavuirus. In una nota, la società rossonera afferma che "gli esiti pervenuti domenica sera dal laboratorio hanno riscontrato unatà al tampone" del portiere della nazionale dell'attaccante norvegese" e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. "Oggi il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuovetà", si legge ancora nella nota. Ilaveva già svolto la serie di tamponi prima della sfida con la Roma, ma quando domenica ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica una positività al tampone di #Donnarumma, #Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti… - DiMarzio : #Milan | #Donnarumma e #Hauge positivi al coronavirus: il comunicato del club - TgLa7 : ++ #Covid19, #Milan: positivi #Donnarumma e #Hauge ++ e altri tre del membri del gruppo squadra - PLprensalatina : Club de #Futbol @acmilan confirma cinco positivos a #COVID19 entre ellos ?? Gianluigi Donnarumma @gigiodonna1 ??Je… - ruiu19 : Quella del Milan è solo “fughettina” per colpa di Tatarusanu, adesso voi cosa fareste? Ancora il rumeno o Antonio D… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donnarumma

La marcia di avvicinamento del Milan alla partita è iniziata con le positività in mattinata di Donnarumma e Hauge: "Siamo controllati, la società sta facendo il possibile per il protocollo ...Emersa la positività in mattinata dopo i tamponi effettuati ieri, Donnarumma, al pari di Hauge, non potrà rispondere alla convocazione di Pioli per Milan-Roma, in programma oggi alle 20.45 allo stadio ...