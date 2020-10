Lockdown a Napoli, protesta al Plebiscito: flash mob con shaker, forchette e coltelli. Fermato un manifestante. E in un ristorante spuntano bara e camerieri impiccati (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono oltre un migliaio le persone presenti in piazza del Plebiscito per la manifestazione contro le chiusure previste dall'ultimo Dpcm e dalle recenti ordinanze della Regione Campania. Presenti... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono oltre un migliaio le persone presenti in piazza delper la manifestazione contro le chiusure previste dall'ultimo Dpcm e dalle recenti ordinanze della Regione Campania. Presenti...

