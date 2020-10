Le telecamere di “Freedom- Oltre il Confine” arrivano in città: servizio sul culto beneventano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una troupe della trasmissione televisiva di Mediaset “Freedom – Oltre il confine”, in onda tutti i venerdì sera su Italia 1 per la conduzione del suo ideatore Roberto Giacobbo, sarà a Benevento il 27 ottobre 2020 per realizzare un servizio su alcuni dei beni culturali, artistici e storici più importanti della Rete Museale dell’Ente Provincia. Lo comunica Antonio Di Maria, Presidente della Provincia. Compito della troupe è quello di acquisire immagini a corredo di un approfondimento sul tema del culto beneventano neo egizio della dea Iside, attivo in epoca imperiale romana per iniziativa di Domiziano che aveva ampliato il grande Tempio cittadino, e come questo culto si sia fuso ed integrato con la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una troupe della trasmissione televisiva di Mediaset “Freedom –il confine”, in onda tutti i venerdì sera su Italia 1 per la conduzione del suo ideatore Roberto Giacobbo, sarà a Benevento il 27 ottobre 2020 per realizzare unsu alcuni dei beni culturali, artistici e storici più importanti della Rete Museale dell’Ente Provincia. Lo comunica Antonio Di Maria, Presidente della Provincia. Compito della troupe è quello di acquisire immagini a corredo di un approfondimento sul tema delneo egizio della dea Iside, attivo in epoca imperiale romana per iniziativa di Domiziano che aveva ampliato il grande Tempio cittadino, e come questosi sia fuso ed integrato con la ...

