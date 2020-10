Juve: nessuna lesione ma Bonucci in dubbio per Barcellona (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 26 OTT - L'infortunio subito da Leonardo Bonucci nel match con il Verona non è grave, lo confermano i test cui si è sottoposto il difensore della Juventus: "Non hanno evidenziato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 26 OTT - L'infortunio subito da Leonardonel match con il Verona non è grave, lo confermano i test cui si è sottoposto il difensore dellantus: "Non hanno evidenziato ...

