Highlights e gol Teramo-Juve Stabia 1-0 | girone C Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Glie i gol di, match valevole per la settima giornata delC di, in cui gli abruzzesi si sono imposti 1-0 sui campani grazie alla grande rete dalla distanza realizzata al 49′ da Arrigoni. Ecco tutte le immagini salienti della partita.

Lino_2701x : @ArenaRosario Negli highlights, c'era il gol annullato al verona? - LucaBrindisino : Il rodaggio di #Corini mostra una squadra capace di prendersi ampiamente campo e pallino del gioco. Ma al tempo ste… - FrustalupiMario : VIDEO. Lazio-Bologna 2-1, gol e highlights - Lega_B : Ti sei perso le immagini e le emozioni della 5^ giornata della #SerieBKT? Rivivi tutti i gol e i momenti salienti d… - CalcioRepublic : #JuventusVerona finisce 1-1, i bianconeri deludono -

Nella ripresa la Ternana ha badato più a controllare il gioco soprattutto dopo il rigore trasformato da Falletti. La squadra rossoverde ha lasciato agli ospiti una sola opportunità per andare in gol, ...Terzo pareggio stagionale per la Juventus guidata dal mister Andrea Pirlo. Con questo pareggio la Juventus sale in classifica a 9 punti, e l’Hellas Verona a 8. In casa contro lH ...