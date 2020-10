GfVip5: Oppini si taglia con un calice lanciato dalla contessa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesco Oppini si è tagliato con un calice lanciato dalla contessa Patrizia De Blanck: i particolari della vicenda al Gf Vip Gf Vip 5: la De Blanck lancia un bicchiere e Oppini si taglia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francescosi èto con unPatrizia De Blanck: i particolari della vicenda al Gf Vip Gf Vip 5: la De Blanck lancia un bicchiere esisu Notizie.it.

Buuuugia : Oppini che ancora si chiede dell'applauso quando ha nominato Stefania?? Muoio??? #GFVIP #GFVIP5 #gfvip2020 - StraTalk87 : Anche se hanno allungato il brodo venerdì butteremo fuori (o se volete accompagneremo dolcemente alla porta rossa)… - alexbianconero8 : @chicacansadaa fatto sono d'accordo con te al 100% e poi da Juventino meglio uno stratega come Oppini che una capo… - sleepingkatto : Lo so che sto per dire una cosa impopolare ma... Serve che Montecarla se ne torni a casa, quindi chi non ha ancora… - annamariabianc2 : Oppini continua a non capire! #gfvip5 -