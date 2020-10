GF Vip 5 a rischio chiusura, Codacons: «Stavolta è stato superato ogni limite» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il GF Vip 5 a rischio chiusura? Gli ultimi accadimenti della casa più spiata d’Italia non sono passati inosservati al pubblico di Canale 5, tantomeno al Codacons, chiamato a tutelare i diritti degli utenti e dei consumatori. L’aberrante uscita di Mario Balotelli – chiamato forse a sollevare le sorti del reality – si è ritorta come un boomerang contro il programma, di cui si chiede oggi la “chiusura immediata”. Leggi anche >> Adua Del Vesco incinta? Test di gravidanza al GF Vip GF Vip 5 a rischio chiusura: Codacons a muso duro contro il reality È l’associazione presieduta da Carlo Rienzi ad avanzare a gran voce la richiesta di interruzione del GF Vip: “Stavolta è ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il GF Vip 5 a? Gli ultimi accadimenti della casa più spiata d’Italia non sono passati inosservati al pubblico di Canale 5, tantomeno al, chiamato a tutelare i diritti degli utenti e dei consumatori. L’aberrante uscita di Mario Balotelli – chiamato forse a sollevare le sorti del reality – si è ritorta come un boomerang contro il programma, di cui si chiede oggi la “immediata”. Leggi anche >> Adua Del Vesco incinta? Test di gravidanza al GF Vip GF Vip 5 aa muso duro contro il reality È l’associazione presieduta da Carlo Rienzi ad avanzare a gran voce la richiesta di interruzione del GF Vip: “è ...

