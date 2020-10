“Ecco perché i Terapisti Occupazionali dovrebbero essere presenti nei team territoriali” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La nostra redazione ha ricevuto una lettera dell’Associazione Italiana Terapisti Occupazionali che, in occasione della Giornata Mondiale del Terapista Occupazionale, ha voluto elencare alcuni dei motivi per cui questo professionista dovrebbe essere presente nei team territoriali. Ecco il testo integrale: Gentile Direttore, alla vigilia del World OT Day, che vede coinvolto nelle celebrazioni oltre 120 Paesi in tutto il Mondo, AITO auspica che il Terapista Occupazionale venga inserito nei team territoriali, assieme al medico di medicina generale, il pediatra, all’infermiere di famiglia, il fisioterapista di comunità e gli altri operatori sanitari necessari a sostenere il diritto alla salute fisica, mentale e sociale del cittadino e della comunità. La crescente incidenza delle ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) La nostra redazione ha ricevuto una lettera dell’Associazione Italianache, in occasione della Giornata Mondiale del Terapista Occupazionale, ha voluto elencare alcuni dei motivi per cui questo professionista dovrebbepresente neiterritoriali. Ecco il testo integrale: Gentile Direttore, alla vigilia del World OT Day, che vede coinvolto nelle celebrazioni oltre 120 Paesi in tutto il Mondo, AITO auspica che il Terapista Occupazionale venga inserito neiterritoriali, assieme al medico di medicina generale, il pediatra, all’infermiere di famiglia, il fisioterapista di comunità e gli altri operatori sanitari necessari a sostenere il diritto alla salute fisica, mentale e sociale del cittadino e della comunità. La crescente incidenza delle ...

