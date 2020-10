“Due settimane fa dovevamo stare zitti” | l’autocritica di Spadafora sul “Siamo stati più bravi”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Un nuovo lockdown? ”Tre Dpcm in 11 giorni sono tanti. Mi auguro di no a livello nazionale ma non escludo che a livello regionale possano essere necessarie delle chiusure in aree o settori precisi. Non escludo affatto che a livello regionale possano essere introdotte, in accordo con il Governo, misure ancora più restrittive”. Il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Vincenzoospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa‘ fa autocritica su come è stata gestita l’emergenza Coronavirus in Italia. Fazio gli chiede: “Fino a qualche settimana fa si diceva “non siamo come la Francia, siamobravi, il nostro lockdown è servito. Cosa non ha funzionato?”. Il ministro ha dato una risposta lapidaria: “Che duefa...