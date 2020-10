Arbitro Juve Barcellona: sarà Danny Makkelie a dirigere il match (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arbitro Juve-Barcellona: designato il fischietto del match, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League Juve-Barcellona sarà la sfida di cartello della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Uefa ha svelato la designazione arbitrale dell’incontro. Sarà il fischietto dell’olandese Danny Makkelie a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra. Al VAR ci sarà Kevin Blom, mentre all’AVAR Rob Dieperink. Il quarto uomo dell’incontro sarà Allard Lindhout. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020): designato il fischietto del, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions Leaguesarà la sfida di cartello della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Uefa ha svelato la designazione arbitrale dell’incontro. Sarà il fischietto dell’olandesel’incontro, coadiuvato dagli assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra. Al VAR ci sarà Kevin Blom, mentre all’AVAR Rob Dieperink. Il quarto uomo dell’incontro sarà Allard Lindhout. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : La cosa inquietante di Crotone-Juventus è che l’arbitro #Fourneau non ha commesso errori dando rigore e giallo a… - CorSport : L'arbitro #Fourneau applaudito al #Franchi per il rosso a #Chiesa con la #Juve ?? - tuttosport : Una #Juve giovane, inesperta, ma grintosa e sfortunata con l'arbitro ?? - junews24com : Arbitro Juve-Barcellona: designato il fischietto del match - - e_cicaloni : I tifosi ( si fa per dire tifosi) applaudendo hanno messo in luce proprio la pochezza dell'arbitro e dimostrato com… -