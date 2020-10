Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuona domenica da Simona Cerchiara scorre regolare ilsenza disagi sulle principali strade Compresi Il raccordo è la 24 a Porta giornata con il mercato chiusura in via Ettore Rolli e limitazione alla sosta nell’area circostante deviate tre linee di bus via dei Fori Imperiali oggi chiusa i mezzi di trasporto delle azioni per quattro linee in tarda mattinata a San Pietro l’Angelus del papà limitazione alla sosta attenzione alla segnaletica per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità