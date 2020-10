Terremoti | sisma in Svizzera | avvertito in Valtellina

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Una scossa di terremoto è stata avvertita in serata, in, soprattutto degli abitanti dei piani più alti dei palazzi. L’epicentro del, di magnitudo 3,9 alla profondità di due km, è stato localizzato in. E’ stato seguito da almeno tre significative scosse di assestamento di cui una di magnitudo 3.4. Innon risultano danni a cose o persone. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.