UCSampdoriaFeed : Serie A, la moviola di Atalanta-Samp, Genoa-Inter e Lazio-Bologna - AtalantaBCFeed : Serie A, la moviola di Atalanta-Samp, Genoa-Inter e Lazio-Bologna #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Giusto il rigore Samp, dubbi su quello dell’Atalanta. Bologna, corretto annullare il gol di Svanberg: Giusto il rig… - Gazzetta_it : Serie A, la #moviola di #AtalantaSamp, #GenoaInter e #LazioBologna - infoitsport : Serie A, la MOVIOLA LIVE: contatto Bani-Lukaku, l'Inter chiede un rigore -

Ultime Notizie dalla rete : Serie moviola

La moviola di Lazio-Bologna: Svanberg in gol per l'1-0 ma il Var annulla per un fallo ad inizio azione di Schouten ...Allo Stadio Olimpico, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...