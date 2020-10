Napoli rimonta e vince il 'derby Insigne' (Di domenica 25 ottobre 2020) Benevento, 25 ott. - (Adnkronos) - Il Napoli si riscatta in campionato dopo la sconfitta in Europa League di gioved' con l'AZ Alkmaar e vince a Benevento 2-1 centrando la quarta vittoria in quattro partite in Serie A. Successo in rimonta per gli uomini di Gattuso che vanno sotto nel primo tempo per un gol di Roberto Insigne. Nella ripresa, assedio degli azzurri, Lorenzo Insigne pareggia la rete del fratello e Petagna, su assist di Politano, firma la sua prima rete con i partenopei. Un gol che permette al Napoli di salire a 11 punti in classifica e agganciare il Sassuolo al 2° posto, mentre i sanniti restano a quota 6 in dodicesima posizione. Il primo brivido del match è un gol annullato ad Osimhen al 17' per fuorigioco. Al 29' arriva invece il vantaggio dei padroni di casa ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) Benevento, 25 ott. - (Adnkronos) - Ilsi riscatta in campionato dopo la sconfitta in Europa League di gioved' con l'AZ Alkmaar ea Benevento 2-1 centrando la quarta vittoria in quattro partite in Serie A. Successo inper gli uomini di Gattuso che vanno sotto nel primo tempo per un gol di Roberto. Nella ripresa, assedio degli azzurri, Lorenzopareggia la rete del fratello e Petagna, su assist di Politano, firma la sua prima rete con i partenopei. Un gol che permette aldi salire a 11 punti in classifica e agganciare il Sassuolo al 2° posto, mentre i sanniti restano a quota 6 in dodicesima posizione. Il primo brivido del match è un gol annullato ad Osimhen al 17' per fuorigioco. Al 29' arriva invece il vantaggio dei padroni di casa ...

TV7Benevento : Napoli rimonta e vince il 'derby Insigne'... - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #BeneventoNapoli 1-2: vittoria sofferta degli azzurri in rimonta - ContropiedeA : Il Napoli vince in rimonta contro il Benevento, protagonisti i fratelli Insigne - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #BeneventoNapoli 1-2: vittoria sofferta degli azzurri in rimonta - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Benevento-Napoli 1-2. Insigne-day al Vigorito: Lorenzo risponde a Roberto, poi Petagna completa la r… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rimonta Napoli rimonta e vince il 'derby Insigne' Adnkronos Gattuso e il rigore su Lozano: "Lo voglio più cazzuto, non si deve buttare"

Il Napoli vince in rimonta contro il Benevento ma Gattuso trova comunque il modo di tirare le orecchie ai suoi giocatori. Il tecnico, intervistato da 'DAZN', commenta in particolare la prestazione di ...

Napoli rimonta e vince il ‘derby Insigne’

Adnkronos) – Il Napoli si riscatta in campionato dopo la sconfitta in Europa League di gioved’ con l’AZ Alkmaar e vince a Benevento 2-1 centrando la quarta vittoria in quattro partite in Serie A.

Il Napoli vince in rimonta contro il Benevento ma Gattuso trova comunque il modo di tirare le orecchie ai suoi giocatori. Il tecnico, intervistato da 'DAZN', commenta in particolare la prestazione di ...Adnkronos) – Il Napoli si riscatta in campionato dopo la sconfitta in Europa League di gioved’ con l’AZ Alkmaar e vince a Benevento 2-1 centrando la quarta vittoria in quattro partite in Serie A.