Motocross, risultato GP Lommel MXGP 2020: Tim Gajser trionfa in gara-1, Tony Cairoli 3° e Prado assente per il Covid-19 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il leader del campionato di MXGP, classe regina del Motocross, Tim Gajser si è aggiudicato gara-1 del GP di Lommel (Belgio), round del Mondiale 2020. Sulla sabbia pesante e insidiosa per la pioggia lo sloveno della Honda ha letteralmente dominato, dando ancora una volta conferma delle sue qualità e centrando un’altra vittoria di manche in questo trittico belga. Il leader del campionato ha preceduto di 22″638 il francese della Kawasaki Romain Febvre e di 39″629 il nostro Tony Cairoli. Una prestazione giudiziosa per il siciliano, non al meglio dal punto di vista fisico e bravo a sfruttare quel che aveva a disposizione per ottenere dei punti importanti in ottica secondo posto in classifica generale, ricordando ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Il leader del campionato di, classe regina del, Timsi è aggiudicato-1 del GP di(Belgio), round del Mondiale. Sulla sabbia pesante e insidiosa per la pioggia lo sloveno della Honda ha letteralmente dominato, dando ancora una volta conferma delle sue qualità e centrando un’altra vittoria di manche in questo trittico belga. Il leader del campionato ha preceduto di 22″638 il francese della Kawasaki Romain Febvre e di 39″629 il nostro. Una prestazione giudiziosa per il siciliano, non al meglio dal punto di vista fisico e bravo a sfruttare quel che aveva a disposizione per ottenere dei punti importanti in ottica secondo posto in classifica generale, ricordando ...

OA_Sport : Motocross, risultato GP Lommel MXGP 2020: Tim Gajser trionfa in gara-1, Tony Cairoli 3° e Prado assente per il Covi… - fmimolise : MX 2020. Jorge Prado positivo al Covid-19, non scenderà in pista domani: Il pilota spagnolo è risultato positivo al… - mxreport_it : Brutta tegola per @jorgeprado61 risultato positivo al covid-19, non potrà essere al via domani nel GP di Lommel. .… - mxreport_it : Brutta tegola per @jorgeprado61 risultato positivo al covid-19, non potrà essere al via domani nel GP di Lommel. .… - infoitsport : Motocross, Tony Cairoli: “Sono davvero deluso per il risultato. Il ginocchio non mi fa più male come prima” -