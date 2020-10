Massimo Giannini torna a casa. Ed è una bella notizia (Di domenica 25 ottobre 2020) Il direttore de La Stampa Massimo Giannini torna a casa. Ed è una bella notizia perché il suo racconto dalla terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma era stato toccante e preoccupante allo stesso tempo. «Sono ancora positivo – scrive nel suo editoriale di oggi per il quotidiano torinese -, ma dopo 21 giorni di Covid e almeno tre senza più sintomi posso proseguire la quarantena a domicilio». LEGGI ANCHE > Massimo Giannini in terapia intensiva da 5 giorni: «Come sul fronte di una guerra» Giannini torna a casa, l’editoriale per La Stampa Massimo Giannini, soltanto una settimana fa, aveva ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 ottobre 2020) Il direttore de La Stampa. Ed è unaperché il suo racconto dalla terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma era stato toccante e preoccupante allo stesso tempo. «Sono ancora positivo – scrive nel suo editoriale di oggi per il quotidiano torinese -, ma dopo 21 giorni di Covid e almeno tre senza più sintomi posso proseguire la quarantena a domicilio». LEGGI ANCHE >in terapia intensiva da 5 giorni: «Come sul fronte di una guerra», l’editoriale per La Stampa, soltanto una settimana fa, aveva ...

petergomezblog : Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstiz… - CarloVerdelli : Presidente Conte, prima di prendere le prossime decisioni, legga per favore su La Stampa il racconto di Massimo Gia… - ilpost : L’editoriale di Massimo Giannini dalla terapia intensiva - paologriseri : RT @straneuropa: Vite sospese tra pandemia e democrazia L'editoriale di @MassimGiannini Notizie dal fronte del virus e dell'Italia straor… - LeonDiPaco : Vite sospese tra pandemia e democrazia -