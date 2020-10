In Iraq e in Libano resta la voglia di cambiamento (Di domenica 25 ottobre 2020) Le rivendicazioni politiche dei manifestanti rivelano un coraggio nuovo: i libanesi e gli iracheni chiedono di rimuovere il sistema di governo confessionale e di rimpiazzarlo con un parlamento in cui ci sia spazio per tutti. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Le rivendicazioni politiche dei manifestanti rivelano un coraggio nuovo: i libanesi e gli iracheni chiedono di rimuovere il sistema di governo confessionale e di rimpiazzarlo con un parlamento in cui ci sia spazio per tutti. Leggi

GiulianoRobe : Dal Libano all'Iraq, qualcosa si muove in Medio Oriente dopo gli Accordi di Abramo voluti da Trump - bafapp : RT @atlanticomag: Dal Libano all’Iraq, qualcosa si muove in Medio Oriente dopo gli Accordi di Abramo voluti da Trump - jimmomo : RT @atlanticomag: Dal Libano all’Iraq, qualcosa si muove in Medio Oriente dopo gli Accordi di Abramo voluti da Trump - lorenzotuo : @DSantanche Ritirare l'Esercito dai Paesi Esteri (Libano, Libia, Iraq, Afhganistan, ecc. ) ed usarlo in Campania (N… - Marko_Morandi : RT @atlanticomag: Dal Libano all’Iraq, qualcosa si muove in Medio Oriente dopo gli Accordi di Abramo voluti da Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq Libano In Iraq e in Libano resta la voglia di cambiamento - Rami Khouri Internazionale In Iraq e in Libano resta la voglia di cambiamento

Molto è cambiato eppure nulla è cambiato in Libano e in Iraq, dopo un anno di proteste senza sosta dei cittadini contro la classe dirigente. Il messaggio principale che viene dai due paesi è che ...

Il fascino discreto del negoziato tra gli Usa e i suoi rivali in Medio Oriente

Viaggio dietro le quinte delle trattative in corso tra Stati Uniti e attori mediorientali vicini all'Iran: oltre le sanzioni e gli aiuti umanitari, un panorama dominato da mediatori di spicco e intere ...

Molto è cambiato eppure nulla è cambiato in Libano e in Iraq, dopo un anno di proteste senza sosta dei cittadini contro la classe dirigente. Il messaggio principale che viene dai due paesi è che ...Viaggio dietro le quinte delle trattative in corso tra Stati Uniti e attori mediorientali vicini all'Iran: oltre le sanzioni e gli aiuti umanitari, un panorama dominato da mediatori di spicco e intere ...