Genoa 0 Inter 2: gli highlights del match (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Inter batte il Genoa nella quinta giornata della Serie A: gli highlights Vittoria importante per l’Inter nella quinta giornata della Serie A 2020/2021 in casa del Genoa grazie ai gol di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio arrivate entrambe nella ripresa: ecco gli highlights del match di ‘Marassi’ L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) L’batte ilnella quinta giornata della Serie A: gliVittoria importante per l’nella quinta giornata della Serie A 2020/2021 in casa delgrazie ai gol di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio arrivate entrambe nella ripresa: ecco glideldi ‘Marassi’ L'articolo proviene damagazine.

Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - Inter : ?? | LO SAPEVI? Cinque gol in tre partite di Serie A contro il Genoa per @RomeluLukaku9: la squadra rossoblù è la v… - DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - InterFanpageFc : L’inizio di stagione di #Lukaku: INTER Fiorentina?? Benevento INTER???? Lazio INTER? Inghilterra BELGIO?? Islanda… - FonzyH : RT @pisto_gol: In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da dietro di Fo… -