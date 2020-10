Ezio Greggio contro un hater via twitter | “Sembri una rolata di vitello”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020)perde le staffe e finisce per scagliarsi duramenteun fan su. Il popolare conduttore di Striscia la Notizia, in questi giorni al cinema con il film ‘Lockdown all’italiana‘, ha ricevuto delle pesanti critiche da parte di un utente, al quale ha ribattuto in modo tanto energico quanto opinabile. Sul social dei cinguettii, l’attore, dopo aver postato una foto con il regista Enrico Vanzina e con l’interprete Paola Minaccioni (nella commedia veste i panni di sua moglie), ha invitato le persone ad andare al cinema, affermando inoltre di aver già ricevuto diversi complimenti da chi ha visionato il film. Qualcuno, però, ha storto il naso, biasimandolo e sostenendo che da anni abbia esaurito la sua verve di divertire e di far ridere....