Domenica In Ezio Greggio a Conte “Avete fatto un errore pazzesco sulla chiusura di cinema e teatri” VIDEO (Di domenica 25 ottobre 2020) Ezio Greggio risponde a Conte "Avete fatto un errore che uccide la cultura" Domenica In VIDEO Ezio Greggio, ospite a Domenica In da Mara Venier, si rivolge a Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm che prevede la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 25 ottobre 2020)risponde a"Aveteunche uccide la cultura"In, ospite aIn da Mara Venier, si rivolge a Giuseppesul nuovo Dpcm che prevede la ...

EzioGreggio : Amici oggi alle 14.30 sarò ospite a “Domenica In” dalla mitica Mara nazionale ... adoooooro! Spero di farvi un po’… - nfswitalia : RT @MinutemanItaly: Poco fa a Domenica In tiepida levata di scudi di Ezio Greggio contro la chiusura dei cinema via ultimo Dpcm . Ha fatto… - Ziafranci1 : RT @MinutemanItaly: Poco fa a Domenica In tiepida levata di scudi di Ezio Greggio contro la chiusura dei cinema via ultimo Dpcm . Ha fatto… - mafberla : RT @MinutemanItaly: Poco fa a Domenica In tiepida levata di scudi di Ezio Greggio contro la chiusura dei cinema via ultimo Dpcm . Ha fatto… - gioeco : Appello accorato di Ezio Greggio al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la diretta di Domenica In -