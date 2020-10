Di Maio: «Il calcio non è una priorità. Chiuderlo? Ascolteremo il Comitato tecnico scientifico» (Di domenica 25 ottobre 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Avvenire. Sottolinea la necessità di intervenire subito per cercare di frenare i contagi, perché l’obiettivo è garantire il diritto alla salute degli italiani ma contemporaneamente anche il loro diritto al lavoro. «Sono ore cruciali. Servono misure dure, misure drastiche. Nettamente più drastiche. E soprattutto servono subito. È un obbligo anche morale adottarle senza perdere nemmeno un’ora. Per salvare le vite e per lasciare intatto il sistema produttivo». Sui disordini di Napoli: «La violenza però mai. Non c’è nessuna giustificazione. Nessuna voglia di capire. Lo Stato è a fianco di chi rispetta le regole, di chi accetta le misure anche più dure, di chi fa sacrifici. Non di chi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Avvenire. Sottolinea la necessità di intervenire subito per cercare di frenare i contagi, perché l’obiettivo è garantire il diritto alla salute degli italiani ma contemporaneamente anche il loro diritto al lavoro. «Sono ore cruciali. Servono misure dure, misure drastiche. Nettamente più drastiche. E soprattutto servono subito. È un obbligo anche morale adottarle senza perdere nemmeno un’ora. Per salvare le vite e per lasciare intatto il sistema produttivo». Sui disordini di Napoli: «La violenza però mai. Non c’è nessuna giustificazione. Nessuna voglia di capire. Lo Stato è a fianco di chi rispetta le regole, di chi accetta le misure anche più dure, di chi fa sacrifici. Non di chi ...

