Corsair MP400 M 2 SSD 2 Terabyte - recensione

(Di domenica 25 ottobre 2020) Le memorie NAND rappresentano il nuovo step per quanto riguarda gli storage a stato Solido. Gli SSD sono una realtà ormai consolidata da tempo che negli ultimi cinque anni ha progressivamente soppiantato gli hard disk tradizionali a puntina e piatto disco. Dimensioni contenute che si affiancavano a silenziosità di utilizzo e tempi di risposta esponenzialmente superiori a quelli delle vecchie unità hanno relegato i primi SSD (costosi e poco capienti) alla gestione del sistema operativo con caricamenti fulminei che fino a pochi anni prima sembravano fantascienza. Non sono passati nemmeno dieci anni dall'introduzione dei dischi SSD che siamo alle porte di una nuova rivoluzione tecnologica: le memorie NAND già in circolazione da un paio d'anni hanno rappresentato un salto quantico rispetto gli stessi SSD per quanto riguarda le dimensioni microscopiche che li ...