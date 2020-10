Coronavirus: positivi Rocco Casalino e Giovanni Grasso, i portavoce di Conte e Mattarella (Di domenica 25 ottobre 2020) Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, e Giovanni Grasso, portavoce di Sergio Mattarella, sono positivi al Coronavirus. Il Covid-19 è entrato al Quirinale e a Palazzo Chigi. Entrambi hanno lievi sintomi, ma gli ultimi contatti con i presidenti del Consiglio e della Repubblica sono avvenuti nel rispetto delle norme di sicurezza e diversi giorni fa. Pochi giorni fa era risultato positivo anche il ministro Francesco Boccia, dopo la moglie Nunzia De Girolamo. Casalino positivo al Covid dopo il compagno Josè Rocco Casalino ha scoperto nella serata di ieri di essere positivo al Coronavirus, quando ha accusato i primi lievi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 ottobre 2020)del premier Giuseppe, edi Sergio, sonoal. Il Covid-19 è entrato al Quirinale e a Palazzo Chigi. Entrambi hanno lievi sintomi, ma gli ultimi contatti con i presidenti del Consiglio e della Repubblica sono avvenuti nel rispetto delle norme di sicurezza e diversi giorni fa. Pochi giorni fa era risultato positivo anche il ministro Francesco Boccia, dopo la moglie Nunzia De Girolamo.positivo al Covid dopo il compagno Josèha scoperto nella serata di ieri di essere positivo al, quando ha accusato i primi lievi ...

